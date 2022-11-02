***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
02.11.2022 21:15
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Korası uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından hazırlanan, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporumuz ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076408
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1392
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,5793
En Düşük
18,2949
18:05996,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,70
|Açılış
|: 996,92
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
997,08
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6083
|18,6204
|% 0,18
|
|Euro
|18,4826
|18,4984
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,4184
|21,5258
|% 0,62
|
|Frank
|18,6656
|18,7781
|% 0,79
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|17,88
|
|Altın Gr.
|996
|996
|10,73
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.696
|6.766
|71,00
|
|Yarım
|3.263
|3.308
|35,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,19
|
|B. Petrol
|96,17
|96,17
|1,52
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
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17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de