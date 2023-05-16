***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
16.05.2023 15:18
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından hazırlanan, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporumuz ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151677
BIST
16:574.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 48,97
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.573
En Düşük
4.406
16:5719,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0592
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
16:5721,4242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0608
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
16:571.272,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.272,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SDTTR
|96,25
|169.991.629
|% 10,00
|
|ARMDA
|294,50
|8.187.643
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|8.723.044
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.867.777
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|909.029.618
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|547.654.147
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|107.750.162
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|KCHOL
|79,65
|8.403.562.561
|% -8,66
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|THYAO
|134,20
|5.120.686.379
|% 7,88
|
|YKBNK
|9,55
|6.680.615.222
|% -8,79
|
|ISCTR
|11,37
|5.582.720.187
|% -9,62
|
|AKBNK
|15,84
|5.326.847.022
|% -8,81
|
|EKGYO
|6,27
|1.347.587.749
|% 5,73
|
|GARAN
|27,70
|3.226.096.165
|% -7,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7067
|19,7117
|% 0,29
|
|Euro
|21,4195
|21,4265
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,6130
|24,7364
|% 0,24
|
|Frank
|21,9441
|22,0763
|% 0,36
|
|Riyal
|5,2410
|5,2673
|% 0,27
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,17
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-137,00
|
|Tam
|9.031
|9.280
|-125,43
|
|Yarım
|4.455
|4.592
|-79,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.289
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|15,23
|15,25
|0,01
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|0,56
|
Seans Raporu
16:55
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17:09KRDMD
Yüzde 5.39 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 326, 167 adet işlem
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17:08PSGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 428, 908 adet işlem