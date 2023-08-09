***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.08.2023 18:52
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından hazırlanan, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporumuz ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183043
BIST
'
18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0307
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,8941
18:0529,6582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0976
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.664,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.664,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.658,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0062
|27,0127
|% 0,11
|
|Euro
|29,6512
|29,6582
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,2866
|34,4585
|% -0,02
|
|Frank
|30,7003
|30,8853
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1753
|7,2113
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-7,75
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|-7,42
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.090
|11.215
|-52,00
|
|Yarım
|5.553
|5.633
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.817
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,63
|19,66
|-0,11
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292