***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
31.10.2023 15:41
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca Denetimden Sorumlu Komitemiz tarafından hazırlanan, Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporumuz ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212378
BIST
'
18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0907
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0530,0022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0121
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.806,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,19
|Açılış
|: 1.806,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3007
|28,3303
|% 0,32
|
|Euro
|29,9753
|30,0022
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,2930
|34,4649
|% 0,02
|
|Frank
|31,0114
|31,1982
|% -0,62
|
|Riyal
|7,5228
|7,5606
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-9,89
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.915
|11.998
|-68,00
|
|Yarım
|5.976
|6.024
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.979
|3.012
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,83
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-1,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
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