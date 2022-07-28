***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022 - 30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteDavutpaşa Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2022 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi27/07/2022AçıklamalarGeçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait gelir tablosu ilişikte sunulmuştur.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048593BIST