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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

28.07.2022 16:40
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Davutpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/07/2022
Açıklamalar

Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait gelir tablosu ilişikte sunulmuştur.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048593


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