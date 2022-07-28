***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.07.2022 16:40
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Davutpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/07/2022
Açıklamalar
Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş şirketimizin 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait gelir tablosu ilişikte sunulmuştur.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048593
BIST
16:492.544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:4917,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0349
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:4918,2342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0401
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:491.008,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.008,75
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:47
|PRKAB
|29,04
|258.938.794
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.279.294
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.218.212
|% -9,95
|
|FENER
|49,98
|332.773.380
|% -8,46
|
|MTRKS
|57,50
|19.718.972
|% -7,48
|
|YEOTK
|88,35
|217.162.536
|% -5,05
|
|THYAO
|49,78
|2.543.099.216
|% 0,16
|
|SISE
|21,38
|1.559.870.356
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,67
|1.187.517.758
|% -2,91
|
|AKBNK
|8,51
|1.059.242.135
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,20
|994.779.437
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,20
|994.779.437
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,67
|1.187.517.758
|% -2,91
|
|SKBNK
|1,63
|293.970.541
|% 0,62
|
|ODAS
|3,76
|570.411.226
|% 1,90
|
|TSKB
|2,60
|391.377.823
|% -0,76
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9082
|17,9197
|% 0,23
|
|Euro
|18,1913
|18,2248
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,6918
|21,8006
|% 0,09
|
|Frank
|18,6498
|18,7621
|% 0,48
|
|Riyal
|4,7588
|4,7826
|% 0,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|19,82
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|13,73
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.738
|6.808
|17,00
|
|Yarım
|3.283
|3.328
|8,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,38
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,62
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 96 kaybederek (% -0.11 ) 2, 703
-
17:02XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 24, 498.00 milyon TL de
-
17:02GLYHO
Yüzde 4.30 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 720, 916 adet işlem
-
16:59TMSN
Yüzde 6.84 oranında artışla 45.90 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 138, 926 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 2, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 24, 070.00 milyon TL de