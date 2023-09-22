***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAnonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan Şirketimizin "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, karar verilmiştir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196967BIST