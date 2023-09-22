***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
22.09.2023 23:10
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Açıklamalar
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak hazırlanan Şirketimizin "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196967
BIST
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18:058.039
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,72
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
18:0527,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0548
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1754
En Düşük
27,0615
18:0528,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0546
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
18:051.681,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.680,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.685,02
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOKNR
|30,80
|702.160.731
|% 10,00
|
|FONET
|20,68
|68.999.151
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.922.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TETMT
|2.145,00
|58.305.037
|% 10,00
|
|SUMAS
|234,00
|1.061.190
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.718.231.804
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,00
|90.519.820
|% -9,75
|
|AYCES
|408,00
|53.564.107
|% -9,11
|
|MTRYO
|7,51
|5.862.331
|% -8,41
|
|TUPRS
|154,10
|9.959.440.426
|% 4,26
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ASTOR
|139,40
|7.772.116.306
|% -0,78
|
|THYAO
|226,10
|6.577.945.587
|% -2,79
|
|EREGL
|43,28
|6.454.630.569
|% 3,69
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ZOREN
|4,87
|1.783.860.436
|% 2,96
|
|YKBNK
|16,80
|4.246.395.316
|% -1,18
|
|KATMR
|2,26
|467.759.704
|% 9,71
|
|SKBNK
|5,58
|1.065.656.245
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1536
|27,1754
|% 0,20
|
|Euro
|28,9158
|28,9556
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,1379
|33,3041
|% -0,32
|
|Frank
|29,8186
|29,9982
|% -0,15
|
|Riyal
|7,2192
|7,2554
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|6,78
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.101
|11.203
|13,00
|
|Yarım
|5.567
|5.624
|6,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|0,16
|
|B. Petrol
|93,63
|93,63
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 633, 467 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 68 kaybederek (% -0.06 ) 8, 425
-
17:57XU100
Endeks 8, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 122, 301.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 122 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde 7.28 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 152 adet işlem