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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

10.03.2023 18:11
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Türk Ticaret Bankası Hisse Satış İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
10/03/2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
21/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimizin 10.03.2023 Tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesine iştirak edilmesine, söz konusu ihaleye Şirketimiz adına katılmak, fiyat teklifi vermek, devir işlemlerini yapmak vb. her türlü hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman İpek'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İhale süreciyle ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122817


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Cumhuriyet 7.592 7.706 71,00  
Tam 7.664 7.736 106,00  
Yarım 3.744 3.786 52,00  
Çeyrek 1.872 1.893 26,00  
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Gümüş Gr. 12,47 12,49 0,25  
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