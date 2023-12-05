***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince hazırlanan Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerinin uygunluğu Raporunun sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır. Sonuç: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Şirketimizin ilişkili tarafı konumunda bulunan Rubenis İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin 2023 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda Rubenis İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan ve 2023 yılı içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hususunda bilgi sunulmuştur. Şirketimiz Rubenis Tekstil sanayi ve tic a.ş. ile Rubenis İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Ticari Mal Satış Sözleşmesi kapsamında, Rubenis İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ne iplik ve kumaş başta olmak üzere ürünlerimizi satmak suretiyle Şirketimiz ürünlerinin yurtiçi/yurtdışı satışlarının güçlendirilmesi tahsilat takip süreçleri ile ilgili zaman ve risklerin azaltılması, piyasadaki olumsuz koşullardan etkilenilmemesi, Şirketimizce daha çok ürün geliştirme ve üretim faaliyetlerine odaklanılması hedeflenmektedir. Bu satış işlemleri ile ilgili Şirketimizin karlılığında herhangi bir düşüş olmayacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222505BIST