***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2022 10:39
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında SPK Tebliği uyarınca şirket Genel Müdür Yardımcısı Halit Ünal satış işleminden kaynaklı karının tamamını Şirkete iade etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045280
BIST
13:312.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,06
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
13:3117,4995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0756
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
13:3117,5372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0285
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
13:31963,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,57
|Açılış
|: 963,61
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
963,19
BIST En Aktif Hisseler13:31
|DOAS
|91,35
|121.648.535
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.077.517
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,76
|29.872.358
|% 9,17
|
|DOBUR
|45,86
|8.408.810
|% 8,21
|
|AKSEN
|28,64
|271.875.287
|% 7,27
|
|SILVR
|22,04
|4.071.537
|% -9,97
|
|IHAAS
|27,48
|13.912.897
|% -7,35
|
|IZFAS
|2,34
|3.361.003
|% -6,77
|
|GESAN
|52,90
|215.653.157
|% -6,45
|
|YONGA
|20,52
|64.470
|% -5,44
|
|THYAO
|48,56
|1.830.664.706
|% -1,30
|
|SISE
|20,80
|641.629.094
|% -0,10
|
|EREGL
|26,06
|542.475.027
|% 0,31
|
|ODAS
|3,23
|525.203.682
|% 5,90
|
|KARSN
|7,30
|478.952.032
|% 5,64
|
|ODAS
|3,23
|525.203.682
|% 5,90
|
|EKGYO
|2,88
|236.810.309
|% 2,49
|
|ADESE
|0,75
|54.964.118
|% 2,74
|
|KARSN
|7,30
|478.952.032
|% 5,64
|
|YKBNK
|4,19
|237.154.501
|% 0,24
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4861
|17,4995
|% 0,43
|
|Euro
|17,5251
|17,5372
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,6573
|20,7609
|% 0,13
|
|Frank
|17,7056
|17,8123
|% 0,01
|
|Riyal
|4,6457
|4,6690
|% 0,50
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-21,10
|
|Altın Gr.
|963
|964
|-7,68
|
|Cumhuriyet
|6.557
|6.656
|-11,00
|
|Tam
|6.564
|6.679
|-54,00
|
|Yarım
|3.199
|3.253
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.626
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,14
|
|B. Petrol
|97,59
|97,59
|-1,98
|