***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında SPK Tebliği uyarınca şirket Genel Müdür'ü Selami Karaağaç satış işleminden kaynaklı karının tamamını Şirkete iade etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045282BIST