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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2022 10:43
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında SPK Tebliği uyarınca şirket Genel Müdür'ü Selami Karaağaç satış işleminden kaynaklı karının tamamını Şirkete iade etmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045282


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DOAS 91,35 121.648.535 % 9,99  
KLRHO 10,38 22.077.517 % 9,96  
TSGYO 4,76 29.872.358 % 9,17  
DOBUR 45,86 8.408.810 % 8,21  
AKSEN 28,64 271.875.287 % 7,27  
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Riyal 4,6461 4,6694 % 0,51  
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Altın Ons 1.713 1.714 -21,89  
Altın Gr. 964 964 -7,09  
Cumhuriyet 6.558 6.657 -10,00  
Tam 6.570 6.682 -51,00  
Yarım 3.202 3.254 -23,00  
Çeyrek 1.606 1.627 -13,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,86 -0,36  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 -0,13  
B. Petrol 97,69 97,69 -1,88  
Seans Raporu 13:32
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