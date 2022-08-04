***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin planlanan yatırımları arasında yer alan Güneş Enerjisi Santrali ( GES ) kurulumunun çalışmaları kapsamında CW ENERJİ Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile 9.140,74 kWp lik GES Projesi kurulum anlaşması imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051751BIST