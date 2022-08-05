***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 12:40
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ürün satışları kapsamında 01.08.2022 - 05.08.2022 tarihleri arasında 4 farklı şirket ile 15.580.000 TL tutarlı İplik sipariş sözleşmesi imzalanmış peşinat tutarları nakden alınmış kalan tutarların sevkiyattan önce tahsil edilmesi kararlaştırılmştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052261
BIST
13:292.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,61
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
13:2917,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
13:2918,3892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
13:291.031,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.031,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler13:27
|OBASE
|13,97
|4.890.101
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.629.734
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.819.705
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.685.146
|% 9,94
|
|RODRG
|23,28
|5.350.119
|% 9,50
|
|ASUZU
|297,00
|88.330.230
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|11.487.005
|% -9,84
|
|KZBGY
|43,30
|18.676.580
|% -7,04
|
|AKSUE
|32,56
|15.120.187
|% -5,73
|
|KRPLS
|7,84
|659.878.368
|% -5,08
|
|THYAO
|55,75
|1.901.857.552
|% 0,81
|
|SISE
|23,60
|884.155.913
|% -0,67
|
|ASELS
|23,60
|748.318.813
|% 0,94
|
|SASA
|49,46
|695.963.873
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,95
|682.340.833
|% -3,01
|
|SKBNK
|2,15
|452.130.708
|% 6,97
|
|TSKB
|3,15
|553.863.377
|% 1,29
|
|DOHOL
|4,12
|639.931.722
|% 3,00
|
|ODAS
|4,28
|645.356.280
|% 3,88
|
|ZOREN
|2,43
|296.336.786
|% 2,97
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9552
|17,9606
|% 0,29
|
|Euro
|18,3766
|18,3884
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7176
|21,8265
|% -0,00
|
|Frank
|18,7387
|18,8516
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7636
|4,7875
|% 0,22
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-6,02
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.900
|6.951
|-39,00
|
|Yarım
|3.362
|3.398
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,08
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,04
|