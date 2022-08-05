***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ürün satışları kapsamında 01.08.2022 - 05.08.2022 tarihleri arasında 4 farklı şirket ile 15.580.000 TL tutarlı İplik sipariş sözleşmesi imzalanmış peşinat tutarları nakden alınmış kalan tutarların sevkiyattan önce tahsil edilmesi kararlaştırılmştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052261BIST