***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Boyahane ve Apre Fabrikası yatırımları kapsamında Eliar Elektronik Sanayi A.Ş. ile 7 adet Boya Otomasyon Makinaları alımı sözleşmesi imzalamıştır.Alınan makinaların listesi aşağıda yer almaktadır.Eliar RD96 Sıvı Kimyasal Otomasyonu, Eliar TBTS Toz Boya Tartım Otomasyonu, Eliar CDD Toz Boya Çözme ve Transfer Otomasyonu, Eliar Rafine, Tuz (NaCI) Rafine Sistemi, Eliar SLD-M2 Sıvı Tuz-Soda Transfer Otomasyonu, Eliar LAB160 Laboratuvar Pipetleme Sistemi, Eliar Teleskop Boyama Makineleri İzleme Yazılım Modülleri.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054973BIST