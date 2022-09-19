***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 14:46
Şirketimizin ürün satışları kapsamında 07.09.2022-19.09.2022 tarihleri arasında farklı şirketler ile 65.100.000 TL tutarlı İplik sipariş sözleşmesi imzalanmış, peşinat tutarları nakden alınmış, kalan tutarların sevkiyattan önce tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063948
BIST
16:113.322
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -55,48
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
16:1118,3058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0502
|Açılış
|: 18,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3058
En Düşük
18,2293
16:1118,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0671
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:11980,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,34
|Açılış
|: 980,13
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:09
|SMRTG
|45,98
|106.885.624
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.765.813
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|24.985.701
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.978.270
|% 9,95
|
|PRDGS
|3,98
|42.654.859
|% 9,94
|
|NTHOL
|9,95
|142.001.676
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|23.940.646
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.624.567
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.665.060
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.199.953
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,90
|3.821.374.387
|% -2,38
|
|GARAN
|20,22
|3.574.846.452
|% -7,16
|
|YKBNK
|7,27
|2.705.442.346
|% -0,82
|
|EKGYO
|4,30
|2.587.205.209
|% -1,60
|
|HALKB
|9,05
|2.567.101.643
|% -8,95
|
|EKGYO
|4,30
|2.587.205.209
|% -1,60
|
|YKBNK
|7,27
|2.705.442.346
|% -0,82
|
|AKBNK
|11,90
|3.821.374.387
|% -2,38
|
|HALKB
|9,05
|2.567.101.643
|% -8,95
|
|ISCTR
|8,38
|2.177.666.511
|% -4,34
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2888
|18,3000
|% 0,24
|
|Euro
|18,3019
|18,3465
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,7392
|20,8432
|% -0,23
|
|Frank
|18,8537
|18,9673
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8509
|4,8752
|% 0,15
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-10,62
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.740
|-23,00
|
|Tam
|6.673
|6.757
|45,00
|
|Yarım
|3.251
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|89,23
|89,23
|-2,12
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:25GARAN
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 913, 764 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 71 kaybederek (% -2.15 ) 3, 589
-
16:24XU100
Endeks 3, 323 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 43, 052.00 milyon TL de
-
16:22IHLAS
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 0.64 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 991, 568 adet işlem
-
16:19XU100
Endeks 3, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 44 altında . İşlem hacmi 42, 678.00 milyon TL de