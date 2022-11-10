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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2022 09:54
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin projeleri arasında yer alan çatı GES uygulaması çalışmaları kapsamında birinci etap 3500 kWe kapasiteli santral için resmi kurumlardan alınması gereken izinler tamamlanmış ve hızlı bir şekilde imalat kurulum çalışmaları başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079091


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Tam 6.819 6.881 21,00  
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Çeyrek 1.666 1.681 5,00  
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Gümüş Gr. 12,63 12,66 0,10  
B. Petrol 92,44 92,44 -0,21  
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