***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/11/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24/11/2022 tarihinde saat 19:34'de yayınlanan ve sadece aynı konuya ilişkin daha önce yapılan 22/11/2022 tarihli Kap açıklamasına hitaben yayınlanan daire satışı haberi 24/11/2022 tarihinde gerçekleşen yeni bir daire satış haberidir. Ayrıca 22/11/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ilanlarda görüldüğü üzere 2 adet daire satışı gerçekleşmiştir. 24/11/2022 tarihinde gerçekleşen bir adet daire satışının detayları aşağıda yer almaktadır.Şirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde A Blokta yer alan 3+1 tipindeki bir adet daire toplam 18.639.700 TL tutarla sözleşme ile peşin bedelle satılmıştır. Satış tutarının tamamı nakden tahsil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082162BIST