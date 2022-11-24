***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2022 21:46
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/11/2022 tarihinde saat 19:34'de yayınlanan ve sadece aynı konuya ilişkin daha önce yapılan 22/11/2022 tarihli Kap açıklamasına hitaben yayınlanan daire satışı haberi 24/11/2022 tarihinde gerçekleşen yeni bir daire satış haberidir. Ayrıca 22/11/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ilanlarda görüldüğü üzere 2 adet daire satışı gerçekleşmiştir. 24/11/2022 tarihinde gerçekleşen bir adet daire satışının detayları aşağıda yer almaktadır.
Şirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde A Blokta yer alan 3+1 tipindeki bir adet daire toplam 18.639.700 TL tutarla sözleşme ile peşin bedelle satılmıştır. Satış tutarının tamamı nakden tahsil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082162
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0348
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3300
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:051.051,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.051,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6247
|18,6281
|% 0,04
|
|Euro
|19,3879
|19,4061
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4977
|22,6105
|% 0,46
|
|Frank
|19,6638
|19,7823
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|2,89
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.033
|7.105
|-1,00
|
|Yarım
|3.421
|3.473
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.736
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
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17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
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17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
-
17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem