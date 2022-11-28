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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.11.2022 07:39
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde B Blokta yer alan 3+1 tipindeki bir adet daire toplam 18.638.000 TL tutarla sözleşme ile peşin bedelle satılmıştır. Satış tutarının tamamı nakden tahsil edilmiştir. Projemizden bugüne kadar 5 adet daire satışı gerçekleştirilmiş olup bu satışlardan 90.181.393 TL hasılat elde edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082414


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CEOEM 16,50 126.033.218 % 10,00  
SUNTK 56,10 384.421.429 % 10,00  
PCILT 36,52 45.051.728 % 10,00  
IDEAS 44,00 19.151.432 % 10,00  
ALFAS 137,60 407.362.323 % 9,99  
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Dolar 18,6224 18,6292 % -0,02  
Euro 19,4498 19,4602 % 0,28  
Sterlin 22,3777 22,4900 % -0,43  
Frank 19,6527 19,7711 % 0,09  
Riyal 4,9390 4,9638 % -0,09  
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17:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 -4,75  
Altın Gr. 1.048 1.048 -3,79  
Cumhuriyet 7.003 7.109 -6,00  
Tam 7.002 7.067 -42,00  
Yarım 3.396 3.455 -20,00  
Çeyrek 1.693 1.727 -10,00  
Gümüş.Ons 21,37 21,41 -0,04  
Gümüş Gr. 12,83 12,84 -0,03  
B. Petrol 81,51 81,51 -2,20  
Seans Raporu 17:20
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