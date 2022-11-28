***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 07:39
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde B Blokta yer alan 3+1 tipindeki bir adet daire toplam 18.638.000 TL tutarla sözleşme ile peşin bedelle satılmıştır. Satış tutarının tamamı nakden tahsil edilmiştir. Projemizden bugüne kadar 5 adet daire satışı gerçekleştirilmiş olup bu satışlardan 90.181.393 TL hasılat elde edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082414
BIST
17:224.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 84,78
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:2218,6307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:2219,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0550
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:221.047,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,47
|Açılış
|: 1.047,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:20
|CEOEM
|16,50
|126.033.218
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.421.429
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.051.728
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.151.432
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|407.362.323
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,76
|270.110.018
|% -9,62
|
|MZHLD
|15,38
|57.690.987
|% -9,42
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|87,00
|67.413.831
|% -8,57
|
|MIATK
|130,40
|148.230.023
|% -7,12
|
|THYAO
|115,90
|8.786.585.130
|% 1,85
|
|PETKM
|18,22
|4.660.336.521
|% 5,01
|
|EREGL
|42,20
|4.314.188.993
|% 0,76
|
|ASELS
|48,72
|4.153.655.761
|% 1,08
|
|ISCTR
|10,48
|3.921.879.716
|% 2,24
|
|EKGYO
|7,03
|3.446.173.891
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,75
|1.349.795.632
|% 3,77
|
|ISCTR
|10,48
|3.921.879.716
|% 2,24
|
|YKBNK
|11,94
|3.733.155.856
|% 4,28
|
|VAKBN
|10,14
|2.762.464.161
|% 6,07
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6224
|18,6292
|% -0,02
|
|Euro
|19,4498
|19,4602
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,3777
|22,4900
|% -0,43
|
|Frank
|19,6527
|19,7711
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% -0,09
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|-4,75
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|7.003
|7.109
|-6,00
|
|Tam
|7.002
|7.067
|-42,00
|
|Yarım
|3.396
|3.455
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.727
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-2,20
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, PETKM, YKBNK
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 22 artarak (% 1.52 ) 4, 345
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALFAS, CEOEM, SNICA, IDEAS, VAKFN, PEGYO, SMART, PCILT, NTGAZ, MSGYO
-
17:35
DEVA, SMRTG, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
KRSTL, ODAS, EUREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında