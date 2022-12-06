***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde A Blokta yer alan 3+1 dubleks tipindeki bir adet daire 23.962.876 TL tutarla, B blokta yer alan 3+1 dubleks tipindeki bir adet daire 23.923.460 TL tutarla sözleşme ile peşin bedelle satılmıştır. Satış tutarının tamamı olan 47.886.336 TL.nakden tahsil edilmiştir. Projemizden bugüne kadar 9 adet daire satışı gerçekleştirilmiş olup bu satışlardan 186.075.883 TL hasılat elde edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084568BIST