***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 08:45
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin devam eden yatırımları arasında yer alan Ataköy Prestij Konakları projesinde A Blokta yer alan 3+1 dubleks tipindeki bir adet daire 23.962.876 TL tutarla, B blokta yer alan 3+1 dubleks tipindeki bir adet daire 23.923.460 TL tutarla sözleşme ile peşin bedelle satılmıştır. Satış tutarının tamamı olan 47.886.336 TL.nakden tahsil edilmiştir. Projemizden bugüne kadar 9 adet daire satışı gerçekleştirilmiş olup bu satışlardan 186.075.883 TL hasılat elde edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084568
BIST
11:304.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -9,51
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:3018,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:3019,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0339
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:301.061,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.061,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:30
|BARMA
|122,10
|26.454.797
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.916.021
|% 9,97
|
|KRDMB
|14,24
|46.731.445
|% 9,96
|
|OZSUB
|13,58
|5.960.153
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|20.904.707
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|390.922.755
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|356.246.635
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|31.068.969
|% -9,97
|
|PRDGS
|11,47
|24.572.943
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,30
|4.709.685.641
|% 6,59
|
|THYAO
|137,50
|3.314.915.891
|% -0,79
|
|EREGL
|42,72
|3.080.715.849
|% 0,66
|
|ASELS
|49,44
|1.915.644.336
|% -0,68
|
|ENKAI
|27,32
|1.851.608.771
|% 2,48
|
|KRDMD
|17,30
|4.709.685.641
|% 6,59
|
|ADESE
|1,84
|240.055.574
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,21
|773.593.842
|% -0,83
|
|SKBNK
|2,69
|265.709.490
|% 0,75
|
|TSKB
|4,08
|390.433.617
|% 1,75
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6369
|18,6414
|% 0,02
|
|Euro
|19,5711
|19,5827
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6651
|22,7788
|% 0,17
|
|Frank
|19,6691
|19,7875
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,00
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,14
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,51
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,10
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,26
|