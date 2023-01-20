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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2023 15:48
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan İplik Fabrikas'ının çatısına 3500 kWp kapasitesinde Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi kurulumu birinci etap çalışmaları çerçevesinde fabrikamızın çatısına taşıyıcı sistemlerin ve PV panellerinin montaj işlemleri tamamlanmıştır. Kablolama ve inverter bağlantı çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Güneş Enerji Santrali kurulumunun ikinci ve üçüncü etap çalışmaları kapsamında CW ENERJİ Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. imalat çalışmalarına da devam etmektedir. Güneş Enerji Santrali yatırım projesinin ilk etabı olan ve yakın sürede tamamlanması planlanan montaj işlemleri sonrasında Şirketimiz ilk enerji tasarruflarını sağlamaya başlayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103453


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SDTTR 110,20 333.614.673 % 9,98  
PKART 28,64 36.970.486 % 9,98  
SOKE 14,57 27.001.386 % 9,96  
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Altın Ons 1.924 1.924 -9,71  
Altın Gr. 1.164 1.164 -4,29  
Cumhuriyet 7.856 7.974 49,00  
Tam 7.889 7.939 -49,00  
Yarım 3.853 3.885 -24,00  
Çeyrek 1.927 1.942 -12,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 -0,01  
Gümüş Gr. 14,43 14,45 0,02  
B. Petrol 86,70 86,70 0,54  
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