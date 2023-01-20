***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 15:48
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan İplik Fabrikas'ının çatısına 3500 kWp kapasitesinde Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi kurulumu birinci etap çalışmaları çerçevesinde fabrikamızın çatısına taşıyıcı sistemlerin ve PV panellerinin montaj işlemleri tamamlanmıştır. Kablolama ve inverter bağlantı çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Güneş Enerji Santrali kurulumunun ikinci ve üçüncü etap çalışmaları kapsamında CW ENERJİ Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. imalat çalışmalarına da devam etmektedir. Güneş Enerji Santrali yatırım projesinin ilk etabı olan ve yakın sürede tamamlanması planlanan montaj işlemleri sonrasında Şirketimiz ilk enerji tasarruflarını sağlamaya başlayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103453
BIST
16:575.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 29,70
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
16:5718,8073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:5720,3301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0144
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:571.163,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,23
|Açılış
|: 1.163,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:57
|EYGYO
|20,06
|339.142.088
|% 9,98
|
|SDTTR
|110,20
|333.614.673
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.970.486
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.001.386
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.962.682
|% 9,96
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,76
|713.159.921
|% -6,34
|
|SANEL
|18,64
|15.997.618
|% -6,28
|
|ELITE
|41,66
|112.469.327
|% -5,15
|
|YGYO
|1,98
|13.188.161
|% -4,35
|
|THYAO
|152,40
|7.518.247.035
|% -1,42
|
|EREGL
|41,00
|6.110.766.520
|% 1,59
|
|PETKM
|18,37
|4.697.456.057
|% 1,77
|
|AKBNK
|18,43
|4.356.486.854
|% 4,78
|
|KOZAL
|589,00
|4.277.252.560
|% 0,17
|
|EKGYO
|8,54
|3.597.665.085
|% 1,30
|
|YKBNK
|10,05
|4.076.334.607
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,94
|821.394.734
|% 3,16
|
|PETKM
|18,37
|4.697.456.057
|% 1,77
|
|AKBNK
|18,43
|4.356.486.854
|% 4,78
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7997
|18,8073
|% 0,10
|
|Euro
|20,3252
|20,3301
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,1325
|23,2485
|% -0,33
|
|Frank
|20,2988
|20,4211
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9908
|5,0158
|% 0,07
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-9,71
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|7.856
|7.974
|49,00
|
|Tam
|7.889
|7.939
|-49,00
|
|Yarım
|3.853
|3.885
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.942
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,02
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|0,54
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:12SANFM
Yüzde 4.14 oranında artışla 20.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 052 adet işlem
-
17:11HALKB
Yüzde 4.12 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 532, 041 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 59 artarak (% 0.70 ) 5, 993
-
17:10XU100
Endeks 5, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 85, 224.00 milyon TL de
-
17:10BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 357, 184 adet işlem