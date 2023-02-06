***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremde Şirketimizin Şanlıurfa Eyyübiye 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iplik ve kumaş üretim tesislerimizde ayrıca çalışmaları devam etmekte olan boyahane fabrikamızda herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Üretimlerimiz devam etmektedir.Depremdehayatını kaybedenlereAllah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acilşifalar dileriz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110108BIST