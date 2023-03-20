***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/01/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan İplik Fabrikas'ının çatısına 3500 kWe kapasitesinde Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi kurulumu birinci etap çalışmaları çerçevesinde öncelikle 3500 kWe'lik kapasite 3900 kWe kapasiteye yükseltilmiş ve fabrikamızın çatısına yapılmakta olan tüm montaj işlemleri tamamlanmıştır. Birinci etap çalışmaları kapsamında İplik Fabrikas'ının çatısında yer alan Elektrik Üretim Tesisi devreye girmiş olup, Şirketimiz ilk enerji tasarruflarını sağlamaya başlamıştır.Ayrıca Güneş Enerji Santrali kurulumunun ikinci ve üçüncü etap çalışmaları kapsamında CW ENERJİ Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. imalat çalışmalarına da devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126315BIST