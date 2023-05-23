***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2023 15:57
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/03/2023 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız üzere, şirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan İplik Fabrikasının çatısına 3900 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulumu 1. etap çalışmaları tamamlandı. Şirketimiz böylelikle ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Kumaş, Boya ve Apre fabrikasının çatısında yer alan 2. Etap 2800 kWe kapasiteli Ges panel montaji bitmistir. Üçüncü etap imalat çalışmaları CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından yürütülmeye devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153101
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0377
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0075
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.255,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8493
|19,8623
|% 0,19
|
|Euro
|21,4016
|21,4448
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,5930
|24,7163
|% 0,11
|
|Frank
|21,9583
|22,0906
|% -0,10
|
|Riyal
|5,2789
|5,3054
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-6,58
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.557
|4.780
|118,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.376
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,95
|14,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de