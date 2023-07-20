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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.07.2023 16:38
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ürün satışları kapsamında 17.07.2023 - 20.07.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 5 farklı şirket ile toplam 60.775.000 TL (KDV dahil) tutarlı İplik satış sözleşmesi imzalanmıştır.  Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı müşterilerimizden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiş olup iplik sevkiyatlarına başlanmıştır.  Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173842


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ONCSM 115,50 360.437.880 % 10,00  
INGRM 745,80 44.256.618 % 10,00  
TEZOL 18,39 253.084.369 % 9,99  
ASTOR 89,70 8.137.102.398 % 9,99  
SDTTR 164,00 188.635.451 % 9,99  
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17:36 Alış Satış %  
Dolar 26,8245 26,8364 % 0,19  
Euro 29,9287 29,9967 % -0,04  
Sterlin 34,4288 34,6014 % -0,36  
Frank 30,9140 31,1003 % -0,53  
Riyal 7,1409 7,1767 % 0,25  
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17:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.972 -4,82  
Altın Gr. 1.703 1.704 1,19  
Cumhuriyet 11.493 11.666 -14,00  
Tam 11.172 11.335 -41,00  
Yarım 5.586 5.693 -21,00  
Çeyrek 2.793 2.847 -10,00  
Gümüş.Ons 25,07 25,09 -0,07  
Gümüş Gr. 21,66 21,68 0,01  
B. Petrol 80,17 80,17 0,71  
Seans Raporu 17:36
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