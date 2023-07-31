***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 14:24
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/03/2023 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız üzere, şirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan İplik Fabrikasının çatısına 3900 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulumu 1. etap çalışmaları tamamlanmış idi. Kumaş, Boya ve Apre fabrikasının çatısında yer alan 2. Etap 2800 kWe kapasiteli "Çatı Güneş Enerji Sistemi Elektrik Üretim Tesisi" kurulum çalışmaları da tamamlanmış olup üretilen elektrik üretim hatlarımızda kullanılmaya başlanmıştır. Böylece şirketimiz ciddi anlamda enerji tasarrufu sağlamıştır. 3. Etap imalat çalışmaları CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından yürütülmeye devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177181
BIST
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17:237.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 145,42
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2326,9475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0710
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2329,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0799
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:231.703,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.703,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CWENE
|286,10
|702.960.465
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|827.051.302
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.123.027
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|379.225.132
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.417.752.730
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.153.608
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.546.802
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|378.421.938
|% -9,76
|
|DGGYO
|46,40
|223.532.037
|% -7,94
|
|EREGL
|41,50
|11.472.911.343
|% 7,90
|
|THYAO
|234,80
|7.865.389.358
|% -0,09
|
|ASTOR
|111,40
|6.638.158.805
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,12
|6.527.674.269
|% 1,22
|
|KRDMD
|25,36
|5.621.359.903
|% 6,82
|
|EKGYO
|8,78
|4.918.078.672
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,12
|6.527.674.269
|% 1,22
|
|ZOREN
|4,31
|1.393.861.484
|% 6,16
|
|EREGL
|41,50
|11.472.911.343
|% 7,90
|
|ISCTR
|15,12
|3.904.356.446
|% 0,47
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9235
|26,9290
|% 0,20
|
|Euro
|29,7263
|29,7349
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,5318
|34,7050
|% 0,31
|
|Frank
|30,9081
|31,0943
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1560
|7,1919
|% 0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36BRKSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 751, 701 adet işlem
-
17:35AYDEM
Yüzde 9.22 oranında artışla 19.66 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 341, 874 adet işlem
-
17:34PRDGS
Yüzde 7.54 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 216, 362 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 74 artarak (% 1.69 ) 7, 880
-
17:33XU100
Endeks 7, 219 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 157, 092.00 milyon TL de