***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 09:48
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ürün satışları kapsamında 21.07.2023 - 16.08.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 7 farklı şirket ile toplam 43.307.000 TL (KDV dahil) tutarlı İplik ve kumaş satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı müşterilerimizden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiş olup iplik sevkiyatlarına başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186291
BIST
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10:297.687
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 24,48
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.707
10:2927,1009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0579
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2362
En Düşük
27,0086
10:2929,5352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0983
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
10:291.652,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.652,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler10:29
|UNLU
|15,62
|50.281.114
|% 10,00
|
|TETMT
|1.179,70
|33.143.599
|% 10,00
|
|PRKME
|23,78
|21.199.846
|% 9,99
|
|PAGYO
|37,94
|7.779.834
|% 9,97
|
|ARZUM
|39,96
|202.714.582
|% 9,96
|
|FORTE
|94,60
|27.776.641
|% -9,99
|
|MTRYO
|7,40
|818.405
|% -7,50
|
|COSMO
|138,50
|20.230.029
|% -5,33
|
|EUKYO
|16,13
|1.753.713
|% -5,06
|
|EMKEL
|30,66
|8.009.207
|% -4,90
|
|ASTOR
|132,60
|1.870.692.799
|% 0,99
|
|TUPRS
|121,10
|1.454.398.421
|% 1,59
|
|THYAO
|254,50
|1.365.090.030
|% 0,00
|
|SDTTR
|348,00
|1.138.341.157
|% 7,41
|
|EKGYO
|9,02
|865.410.324
|% 1,69
|
|EKGYO
|9,02
|865.410.324
|% 1,69
|
|ZOREN
|4,84
|370.226.180
|% -1,83
|
|YKBNK
|16,54
|759.061.446
|% 1,72
|
|SKBNK
|4,19
|168.576.622
|% 1,70
|
|ADESE
|1,97
|77.343.743
|% -1,99
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0954
|27,1009
|% 0,21
|
|Euro
|29,5167
|29,5352
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,4089
|34,5815
|% 0,14
|
|Frank
|30,6862
|30,8711
|% 0,14
|
|Riyal
|7,2081
|7,2442
|% 0,15
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.653
|5,08
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.071
|11.152
|28,00
|
|Yarım
|5.552
|5.602
|15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.801
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,73
|0,20
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,38
|
Seans Raporu
10:29
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10:43TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 179.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 901 adet işlem
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10:42AGHOL
Yüzde 5.46 oranında artışla 214.50 lira fiyatla işlem gören hissede 426, 087 adet işlem
-
10:41XU100
Endeks 7, 697 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 18, 574.00 milyon TL de
-
10:41SMRTG
Yüzde 4.13 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 527, 594 adet işlem
-
10:40GEDIK
Yüzde 4.97 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 523 adet işlem