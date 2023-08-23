***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 18:11
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ürün satışları kapsamında 16.08.2023 - 23.08.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 4 farklı şirket ile toplam 27.830.000 TL (KDV dahil) tutarlı İplik ve kumaş satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı müşterilerimizden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiş olup iplik sevkiyatlarına başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188774
BIST
'
17:577.496
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -106,02
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5725,8451
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3442
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5728,1461
En Yüksek
|Değişim
|: -4,67%
|| -1,3802
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:571.594,28
En Yüksek
|Değişim
|: -4,78%
|| -79,95
|Açılış
|: 1.594,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:57
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.867.063
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.892.455.741
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,00
|2.744.900.488
|% -13,11
|
|DOBUR
|61,65
|49.659.743
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|338.087.040
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.231.762.426
|% -10,00
|
|CVKMD
|407,70
|814.780.513
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|THYAO
|230,70
|13.255.775.369
|% -3,75
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.688.334.560
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.930.118.974
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,27
|14.587.802.821
|% 8,81
|
|EKGYO
|8,40
|5.444.575.987
|% -6,46
|
|SKBNK
|4,13
|2.336.251.645
|% 5,09
|
|AKBNK
|30,42
|11.602.043.648
|% 9,98
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8374
|25,8451
|% -4,94
|
|Euro
|28,0343
|28,1461
|% -4,67
|
|Sterlin
|32,5231
|32,6862
|% -5,67
|
|Frank
|29,1156
|29,2910
|% -5,59
|
|Riyal
|6,8546
|6,8890
|% -5,12
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|6,32
|
|Altın Gr.
|1.591
|1.591
|-83,24
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.789
|11.058
|-306,00
|
|Yarım
|5.411
|5.550
|-149,00
|
|Çeyrek
|2.697
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|-1,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,21
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL