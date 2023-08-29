***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2023 13:27
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kulvarında en büyük üretici olmayı hedefleyen Rubenis Tekstil, 2. Organize Sanayi bölgesinde İplik fabrikamızın yanında yer alan ve 3. Etap GES projesi için ayrılan alanı "Hazir Giyim ve Konfeksiyon" fabrikası olarak değerlendirmek üzere karar almış olup, alan üzerinde kısa bir süre önce fabrika binasının inşaatı başlatılmıştır. Hazir Giyim ve Konfeksiyon fabrikasının ilavesiyle birlikte Rubenis Tekstil, tam entegre olarak pamuktan başlayarak nihai ürüne ulaşıp katma değerli ürünler sunacaktır. Yeni fabrikamız ile beraber fabrikalarımızın toplam arsası 200.000 metrekareye, kapalı alanı ise 100.000 metrekareye ulaşacaktır. Kamuoyuna bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190190
BIST
'
14:167.950
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,64
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.014
14:1626,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1611
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
14:1628,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1153
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
14:161.642,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.642,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ULAS
|17,16
|26.431.935
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|727.708.673
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|2.859.143
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.121.142
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|1.016.402
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|2.151.303
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.508.734
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.149.874.093
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|4.656.161
|% -9,34
|
|EDIP
|17,76
|99.303.994
|% -7,11
|
|ISCTR
|22,14
|9.391.144.565
|% 8,42
|
|TUPRS
|142,10
|5.265.750.042
|% -3,20
|
|ASTOR
|135,90
|4.445.919.325
|% 0,30
|
|SISE
|53,40
|3.986.990.019
|% 0,09
|
|KCHOL
|146,20
|3.868.141.216
|% 3,69
|
|ISCTR
|22,14
|9.391.144.565
|% 8,42
|
|SKBNK
|4,32
|921.407.249
|% 4,60
|
|EKGYO
|8,62
|1.601.612.247
|% 0,94
|
|YKBNK
|16,87
|2.698.805.904
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,73
|695.995.295
|% -2,47
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5898
|26,6195
|% 0,61
|
|Euro
|28,7401
|28,7480
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,3995
|33,5670
|% 0,43
|
|Frank
|29,9369
|30,1172
|% 0,36
|
|Riyal
|7,0709
|7,1064
|% 0,51
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.642
|7,38
|
|Cumhuriyet
|11.184
|11.354
|-29,00
|
|Tam
|10.957
|11.030
|-56,00
|
|Yarım
|5.491
|5.536
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,73
|0,09
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,60
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31DURDO
Yüzde 9.92 oranında artışla 53.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 013, 106 adet işlem
-
14:30IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 49.38 lira fiyatla işlem gören hissede 770, 212 adet işlem
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, GUBRF, ARCLK
-
14:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 07 kaybederek (% -0.12 ) 7, 006
-
14:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, CASA, CRDFA, OFSYM, AZTEK, DURDO, CRFSA, IZENR, GRSEL, ENERY