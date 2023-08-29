***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKulvarında en büyük üretici olmayı hedefleyen Rubenis Tekstil, 2. Organize Sanayi bölgesinde İplik fabrikamızın yanında yer alan ve 3. Etap GES projesi için ayrılan alanı "Hazir Giyim ve Konfeksiyon" fabrikası olarak değerlendirmek üzere karar almış olup, alan üzerinde kısa bir süre önce fabrika binasının inşaatı başlatılmıştır. Hazir Giyim ve Konfeksiyon fabrikasının ilavesiyle birlikte Rubenis Tekstil, tam entegre olarak pamuktan başlayarak nihai ürüne ulaşıp katma değerli ürünler sunacaktır. Yeni fabrikamız ile beraber fabrikalarımızın toplam arsası 200.000 metrekareye, kapalı alanı ise 100.000 metrekareye ulaşacaktır. Kamuoyuna bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190190BIST