***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2023 23:22
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ürün satışları kapsamında 19.09.2023 - 22.09.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 4 farklı şirket ile toplam 51.100.000 TL (KDV dahil) tutarlı ürün satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmaya bağlı olarak sözleşme bedelinin tamamı şirketlerden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiş olup sevkiyatlarına başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196971
BIST
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18:058.039
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,72
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
18:0527,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0548
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1754
En Düşük
27,0615
18:0528,9556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0546
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
18:051.680,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.680,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.685,02
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOKNR
|30,80
|702.160.731
|% 10,00
|
|FONET
|20,68
|68.999.151
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.922.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TETMT
|2.145,00
|58.305.037
|% 10,00
|
|SUMAS
|234,00
|1.061.190
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.718.231.804
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,00
|90.519.820
|% -9,75
|
|AYCES
|408,00
|53.564.107
|% -9,11
|
|MTRYO
|7,51
|5.862.331
|% -8,41
|
|TUPRS
|154,10
|9.959.440.426
|% 4,26
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ASTOR
|139,40
|7.772.116.306
|% -0,78
|
|THYAO
|226,10
|6.577.945.587
|% -2,79
|
|EREGL
|43,28
|6.454.630.569
|% 3,69
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ZOREN
|4,87
|1.783.860.436
|% 2,96
|
|YKBNK
|16,80
|4.246.395.316
|% -1,18
|
|KATMR
|2,26
|467.759.704
|% 9,71
|
|SKBNK
|5,58
|1.065.656.245
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1536
|27,1754
|% 0,20
|
|Euro
|28,9158
|28,9556
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,1444
|33,3106
|% -0,30
|
|Frank
|29,8208
|30,0004
|% -0,14
|
|Riyal
|7,2198
|7,2560
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|4,98
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|6,63
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.101
|11.202
|12,00
|
|Yarım
|5.567
|5.624
|6,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.812
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,58
|0,15
|
|B. Petrol
|93,63
|93,63
|0,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METRO
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 633, 467 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 68 kaybederek (% -0.06 ) 8, 425
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17:57XU100
Endeks 8, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 122, 301.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 122 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde 7.28 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 152 adet işlem