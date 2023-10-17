***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYeni kurulan Boyahane fabrikamızın laboratuvar kısmında deneme çalışmaları tamamlanmıştır. Boyahane fabrikamızın makina bazında deneme çalışmalarını tamamlaması ve aktif olarak fabrikamızın çalışmaya başlaması için bölgenin doğalgaz dağıtıcısı olan firmanın doğalgaz bağlantı çalışmalarını tamamlaması beklenmektedir. Bağlantı ekipmanları sahamıza gelmiş olup doğalgaz bağlantı çalışmaları devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207166BIST