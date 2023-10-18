***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCumhurbaşkanlığının 16/10/2023 tarih ve 32341 sayılı kararnamesi ile aldığı "İthal tekstil ürünlerine ek vergi getirilmesi" kararı neticesinde ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanması ile gümrük vergisi iplikte %8'den %13'e çıkarılmış olup kumaştaki gümrük vergisi ise %20'den %27'ye çıkarılmıştır. Bu karar neticesinde şirketimizin rekabet gücünün artacağı ve kârlılığına olumlu yansıması öngörülmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207438BIST