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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.11.2023 18:22
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20/03/2023 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız üzere, şirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Çatı Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisimizin 3. ve 4. etaplarında kurulum çalışmaları tamamlanmıştır ve elektrik üretimine başlamıştır.  Mevcut fabrika binalarımızın tamamının çatısında güneş enerjisinden istifade edilmektedir. Son etapların da tamamlanmasıyla birlikte 10 MW kurulu güce ulaşılmış olunup, elektrik maliyetlerimizde ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Ges projemizin tam kapasite ile devreye girmesinin kârlılığımıza olumlu yansıması beklenmektedir.  Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217934


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