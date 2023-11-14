***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2023 18:22
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20/03/2023 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız üzere, şirketimizin halka arz sürecinde izahnamede açıkladığı yatırımlar kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Çatı Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisimizin 3. ve 4. etaplarında kurulum çalışmaları tamamlanmıştır ve elektrik üretimine başlamıştır. Mevcut fabrika binalarımızın tamamının çatısında güneş enerjisinden istifade edilmektedir. Son etapların da tamamlanmasıyla birlikte 10 MW kurulu güce ulaşılmış olunup, elektrik maliyetlerimizde ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Ges projemizin tam kapasite ile devreye girmesinin kârlılığımıza olumlu yansıması beklenmektedir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217934
BIST
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18:057.671
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 102,75
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.689
18:0528,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0492
|Açılış
|: 28,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
18:0531,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,5462
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,1682
En Düşük
30,5634
18:051.806,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 16,98
|Açılış
|: 1.806,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.813,88
En Düşük
1.783,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|22,22
|144.364.191
|% 10,00
|
|ARASE
|67,65
|579.796.504
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|378.832.243
|% 10,00
|
|CRDFA
|6,71
|69.470.738
|% 10,00
|
|ESEN
|103,40
|302.182.710
|% 10,00
|
|PRZMA
|56,70
|62.022.557
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|5.177.975
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|13.109.411
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|43.903.092
|% -9,99
|
|MARKA
|34,22
|7.333.417
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|8.949.736.377
|% 2,11
|
|TUPRS
|152,20
|4.173.415.834
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|PETKM
|21,48
|3.388.996.554
|% 6,34
|
|EKGYO
|7,49
|3.970.841.824
|% 6,85
|
|IHLAS
|1,47
|396.745.270
|% 7,30
|
|ISCTR
|20,08
|3.479.718.035
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,11
|856.677.307
|% 2,61
|
|YKBNK
|16,29
|2.672.132.008
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6248
|28,6396
|% 0,17
|
|Euro
|31,1467
|31,1676
|% 1,78
|
|Sterlin
|35,6651
|35,8439
|% 1,90
|
|Frank
|32,0353
|32,2283
|% 1,43
|
|Riyal
|7,6114
|7,6496
|% 0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59FENER
Yüzde 5.94 oranında artışla 117.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 842, 915 adet işlem
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17:58TARKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 739.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 385, 424 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 113, 22 artarak (% 1.43 ) 8, 049
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17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAALT, ESEN
-
17:56XU100
Endeks 7, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 73, 461.00 milyon TL de