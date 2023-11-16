***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2023 tarihinde şirketimize ulaşan 15.11.2023 tarihli yazısında 18.09.2023 tarihli başvuruyu yapan şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Osman İpek'in Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 12.500.000 TL nominal değerli B Grubu payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve dönüşüm sonrası borsada satışa konu edilmesi amacıyla yapmış olduğu başvurunun görüşüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 66/1447 toplantısında anılan talebin olumsuz karşılanmasına karar verildiği hususu şirketimize iletilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218511BIST