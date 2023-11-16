***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2023 18:18
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.11.2023 tarihinde şirketimize ulaşan 15.11.2023 tarihli yazısında 18.09.2023 tarihli başvuruyu yapan şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Osman İpek'in Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 12.500.000 TL nominal değerli B Grubu payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve dönüşüm sonrası borsada satışa konu edilmesi amacıyla yapmış olduğu başvurunun görüşüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 66/1447 toplantısında anılan talebin olumsuz karşılanmasına karar verildiği hususu şirketimize iletilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218511
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,6754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0035
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0518
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2972
En Düşük
31,0707
18:051.826,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 20,05
|Açılış
|: 1.826,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6635
|28,6754
|% -0,01
|
|Euro
|31,1576
|31,1753
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5076
|35,6857
|% 0,09
|
|Frank
|32,1654
|32,3592
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6223
|7,6605
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,78
|23,81
|% 0,66
|
|Platin
|899,83
|901,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,61
|1.041,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,96
|77,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,59
|1.980,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 127, 48 artarak (% 1.58 ) 8, 209
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17:58
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de