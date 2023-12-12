***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 15:13
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait İplik ve Örme kumaş fabrikalarından sonra inşaat ve yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz aylık 50 ton kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük Boya ve Apre fabrikası bugün itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224901
BIST
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15:457.745
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 7.727
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7.782
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 29,0450
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|Önceki Kapanış
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29,0656
En Düşük
28,8798
15:4531,3944
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 31,3500
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:44
|CATES
|83,60
|10.733.738
|% 10,00
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|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|161.001.912
|% 9,98
|
|EDIP
|18,73
|229.611.983
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|459.584.359
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.663.982
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.515.448
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|223.943.639
|% -9,92
|
|THYAO
|248,50
|6.804.203.037
|% 0,89
|
|TUPRS
|148,00
|3.283.763.912
|% -0,54
|
|AKBNK
|36,62
|3.197.034.507
|% 4,93
|
|ISCTR
|22,50
|3.121.951.845
|% 2,55
|
|YKBNK
|20,34
|2.491.021.324
|% 3,83
|
|EKGYO
|7,45
|1.243.317.817
|% -0,80
|
|AGROT
|14,12
|2.258.424.908
|% -7,53
|
|ISCTR
|22,50
|3.121.951.845
|% 2,55
|
|YKBNK
|20,34
|2.491.021.324
|% 3,83
|
|AKBNK
|36,62
|3.197.034.507
|% 4,93
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0370
|29,0449
|% 0,15
|
|Euro
|31,3756
|31,3891
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,4086
|36,5912
|% 0,31
|
|Frank
|33,0985
|33,2979
|% 0,67
|
|Riyal
|7,7198
|7,7585
|% 0,17
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|926,27
|929,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,91
|983,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,59
|75,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,61
|1.988,89
|% 0,66
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