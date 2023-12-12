***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait İplik ve Örme kumaş fabrikalarından sonra inşaat ve yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz aylık 50 ton kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük Boya ve Apre fabrikası bugün itibariyle faaliyetlerine başlamıştır. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224901BIST