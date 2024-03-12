***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tüm dünyadan boyalı kumaş tedarikçilerinin ziyaret ettiği, Rusya'nın en büyük tekstil fuarı "Moskova Interfabric" fuarına katılım sağlamıştır. Bu fuarın şirketimizin ihracat faaliyetlerine olumlu yansıması hedeflenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257865BIST