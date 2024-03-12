***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2024 11:38
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tüm dünyadan boyalı kumaş tedarikçilerinin ziyaret ettiği, Rusya'nın en büyük tekstil fuarı "Moskova Interfabric" fuarına katılım sağlamıştır. Bu fuarın şirketimizin ihracat faaliyetlerine olumlu yansıması hedeflenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257865
BIST
'
15:159.161
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 28,92
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:1532,0454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0239
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:1535,1507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1375
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:152.237,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,86
|Açılış
|: 2.237,08
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:13
|JANTS
|231,10
|34.054.665
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|152.177.232
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|91.624.174
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.599.829
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.176.287
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.513.125
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.754.024
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|THYAO
|278,00
|3.745.654.777
|% -0,98
|
|EREGL
|45,80
|3.724.816.716
|% 0,04
|
|DOAS
|283,00
|3.055.531.286
|% -1,74
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|OBAMS
|48,86
|2.470.201.026
|% -6,76
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|AKFGY
|2,84
|581.249.748
|% 5,19
|
|ZOREN
|5,30
|746.326.837
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.248.123.202
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,64
|2.432.293.318
|% 2,34
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0420
|32,0482
|% 0,08
|
|Euro
|35,0812
|35,0961
|% 0,24
|
|Sterlin
|41,7632
|41,9726
|% -1,07
|
|Frank
|37,2704
|37,4572
|% -0,74
|
|Riyal
|8,7073
|8,7510
|% -0,88
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|928,23
|929,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,99
|1.027,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,82
|2.172,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:29TARKM
Yüzde 6.22 oranında artışla 726.00 lira fiyatla işlem gören hissede 819, 128 adet işlem
-
15:28VESTL
Yüzde 9.96 oranında artışla 84.45 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 373, 051 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 9, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 58, 293.00 milyon TL de
-
15:26CEOEM
Yüzde 7.20 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 943, 248 adet işlem
-
15:25ISKUR
Yüzde 8.53 oranında artışla 7, 000, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem