***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
27.11.2023 20:17
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ortağı Osman İPEK, çıkarılmış sermayemizde sahip olduğu B grubu paylardan, toplam 7.450.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğine dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş olduğu "Pay Satış Bilgi Form"unun onaylanması amacıyla, 27.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu Şirketimize bildirmiştir. Başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanması durumunda pay satışından elde edilecek fon ile Şirketimiz işletme sermayesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Kamuyounun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220366
BIST
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18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0537
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0435
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.868,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|9.020,00
|799.204.015
|% 10,00
|
|BINHO
|221,20
|57.533.235
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.569.378
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|225.385.543
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.688.693
|% 10,00
|
|DAPGM
|50,40
|101.626.006
|% -10,00
|
|ORMA
|183,60
|14.321.764
|% -10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.516.523
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|7.286.817
|% -9,99
|
|GLCVY
|46,00
|156.437.530
|% -9,98
|
|THYAO
|260,50
|10.603.382.606
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|AKBNK
|34,30
|4.652.631.228
|% 7,66
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|TUPRS
|156,00
|3.957.476.052
|% 3,65
|
|ZOREN
|5,31
|2.515.007.015
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,48
|7.216.923.321
|% 5,74
|
|YKBNK
|19,01
|4.602.373.589
|% 6,68
|
|EKGYO
|7,60
|1.420.812.101
|% 3,83
|
|IHLAS
|1,29
|194.838.640
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9014
|28,9123
|% 0,19
|
|Euro
|31,6330
|31,6492
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3450
|36,5273
|% 0,17
|
|Frank
|32,6669
|32,8637
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6838
|7,7224
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|917,75
|918,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,10
|1.058,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.010,60
|2.010,86
|% 0,66
|