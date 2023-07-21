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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

21.07.2023 19:10
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.07.2023 Tarihli Pay Geri alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 21.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 10.000 0,013 23,74 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 991 0,001 23,8 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 930 0,001 23,82 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 9.600 0,013 23,84 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 5.925 0,008 23,86 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 5.425 0,007 23,88 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 13.771 0,018 23,9 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 3.811 0,005 23,92 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.618 0,004 23,94 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 3.604 0,005 23,96 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 6.407 0,009 23,98 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 24.152 0,032 24 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.477 0,003 24,04 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 997 0,001 24,06 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.100 0,003 24,08 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 3.006 0,004 24,1 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 266 0 24,12 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 515 0 24,14 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 1.168 0,001 24,16 -
B Grubu, RUBNS, TRERBNS00014 21.07.2023 2.237 0,003 24,18 -

Ek Açıklamalar
14.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında
21.07.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 23,74 - 24,18 fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 21.07.2023 tarihi itibariyle % 0,134'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174366


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