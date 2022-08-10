***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.08.2022 11:20
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054046
BIST
14:292.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 17,89
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.804
En Düşük
2.764
14:2917,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0576
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
14:2918,4086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1309
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4134
En Düşük
18,2578
14:291.033,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.033,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler14:27
|ASUZU
|264,60
|195.594.383
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|381.451.393
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|242.636.692
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.670.716
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|12.400.738
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|11.521.917
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.352.197.439
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,65
|273.954.593
|% -8,88
|
|THYAO
|59,30
|2.231.231.957
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,34
|1.483.752.095
|% 1,91
|
|KOZAA
|26,98
|1.352.197.439
|% -9,95
|
|KOZAL
|158,60
|1.351.418.821
|% -8,64
|
|AKBNK
|9,76
|1.212.136.099
|% 2,95
|
|YKBNK
|5,34
|1.483.752.095
|% 1,91
|
|EKGYO
|3,55
|906.663.588
|% 2,60
|
|ZOREN
|2,74
|605.926.445
|% 5,79
|
|ODAS
|3,92
|824.062.370
|% -6,44
|
|TSKB
|3,38
|527.560.549
|% 4,00
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9343
|17,9705
|% 0,40
|
|Euro
|18,3938
|18,4104
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,6626
|21,7712
|% 0,44
|
|Frank
|18,8486
|18,9621
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7617
|4,7855
|% 0,23
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-4,55
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.891
|6.995
|-15,00
|
|Tam
|6.931
|6.977
|-20,00
|
|Yarım
|3.377
|3.411
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.705
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,41
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|-1,71
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42ANGEN
Yüzde 5.66 oranında artışla 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 150, 321 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 76 artarak (% 0.59 ) 3, 014
-
14:41XU100
Endeks 2, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 26, 164.00 milyon TL de
-
14:41AYES
Yüzde 9.95 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 783 adet işlem
-
14:40OBASE
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.57 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 178, 971 adet işlem