***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.Şirketimizin 02.11.2022 tarihinde Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu KAP'da yayınlanmış bulunmaktadır. Şirketimizin yayınlanmış bulunan raporunun son paragrafında yazan "Bu kapsamda, halka arzdan elde edilen net kaynağın henüz kullanılmamış olan kısmı geçici olarak kur korumalı mevduat hesabında değerlendirilmektedir." cümlesi düzeltilmiş ve "Bu kapsamda, halka arzdan elde edilen net kaynağın henüz kullanılmamış bir kısmı kur korumalı mevduatta olmakla birlikte çoğu makine ödemesi döviz üzerinden olduğu için döviz tevdiat hesabında bekletilmektedir." şeklinde değiştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076425BIST