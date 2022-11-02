***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.11.2022 23:42
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ekte yer almaktadır.
Şirketimizin 02.11.2022 tarihinde Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporu KAP'da yayınlanmış bulunmaktadır. Şirketimizin yayınlanmış bulunan raporunun son paragrafında yazan "Bu kapsamda, halka arzdan elde edilen net kaynağın henüz kullanılmamış olan kısmı geçici olarak kur korumalı mevduat hesabında değerlendirilmektedir." cümlesi düzeltilmiş ve "Bu kapsamda, halka arzdan elde edilen net kaynağın henüz kullanılmamış bir kısmı kur korumalı mevduatta olmakla birlikte çoğu makine ödemesi döviz üzerinden olduğu için döviz tevdiat hesabında bekletilmektedir." şeklinde değiştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076425
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6331
En Düşük
18,6046
18:0518,3116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3174
En Düşük
18,2748
18:05979,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 979,57
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
980,34
En Düşük
978,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6126
|18,6331
|% 0,08
|
|Euro
|18,2888
|18,3116
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,1522
|21,2583
|% -0,01
|
|Frank
|18,4864
|18,5977
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.636
|-0,16
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.589
|6.676
|-19,00
|
|Yarım
|3.210
|3.264
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.631
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,23
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
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Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de