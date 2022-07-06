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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2022 17:48
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN İPEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.04.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 66.71 A ve B Bağımsız Üye Değil Hayır
CEMİL İPEK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.04.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İnşaat Projesi, İthalat ? İhracat, Satış- Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım Hayır 0.4 B Bağımsız Üye Değil
CAN İPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Konut ve İnşaat Projeleri, Satış-Pazarlama, Ürün Kalite Kontrol, AR-GE ve Satın Alım Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
CEM İPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tekstil Mühendisi 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Satış- Pazarlama, Kalite Kontrol, Ürün Geliştirme, Arge, Ürge Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
İLHAN YAĞMUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1000A Yapı San. ve Tic. A.Ş'inde Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası'nda Gayrimenkul Komite Üyesi, Mühendisler Vakfı Sosyal Komite Başkanı, Yeşilköy Polat İş Adamları Derneğinde Genel Sekreter Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı
BİLAL YÜKSEKDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.07.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Penteks Tekstil ve İnşaat Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Eksper Endüstriyel Ham madde Dış Tic.Ltd.Şti.'nde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042323


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Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.538 6.633 31,00  
Yarım 3.200 3.243 15,00  
Çeyrek 1.603 1.621 7,00  
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Gümüş Gr. 10,63 10,65 0,15  
B. Petrol 100 100 -2,83  
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