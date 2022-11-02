***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 21:14
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELAMİ KARAAĞAÇ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
METİN ÖZDEMİR Fabrikaya Müdürü Üst Düzey Yönetici Şanlıurfa Fabrika Müdürü
ABDULLAH KARA Muhasebe Müdürü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076406
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0292
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,3307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0285
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,5793
En Düşük
18,2949
18:05986,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,50
|Açılış
|: 986,72
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
999,04
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6109
|18,6186
|% 0,17
|
|Euro
|18,3175
|18,3352
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,2692
|21,3759
|% -0,08
|
|Frank
|18,5711
|18,6830
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|-8,42
|
|Altın Gr.
|986
|986
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.631
|6.700
|5,00
|
|Yarım
|3.231
|3.275
|2,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,93
|95,93
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de