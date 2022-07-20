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***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

20.07.2022 18:15
***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***RUBNS*** RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24/11/2021 tarih 2021/68 sayılı toplantısında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yüksekdağ, üyeliğe ise Yönetim Kurulu Üyesi Cem İpek,
Denetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Yağmur, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yüksekdağ,
Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yüksekdağ, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Can İpek ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sinan Sivrikaya getirilmiştir.
Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.
Yönetim Kurulu tarafından kurulan, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri'nin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar Ekte tek pdf olarak yer almaktadır.. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047040


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