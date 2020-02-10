***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:39
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818007
BIST
17:40117.829
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -3.185,95
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:406,0217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:406,5864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:40304,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,78
|Açılış
|: 304,56
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.965.621
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.633.079
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,52
|966.793.508
|% 11,04
|
|ALCTL
|17,97
|69.966.722
|% 9,04
|
|TRCAS
|3,66
|122.158.791
|% 8,61
|
|DOKTA
|46,96
|65.589.879
|% -13,76
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,76
|10.423.079
|% -11,78
|
|LINK
|29,44
|4.158.434
|% -11,59
|
|TACTR
|3,00
|443.553
|% -9,91
|
|THYAO
|14,01
|2.014.449.936
|% -3,18
|
|TSPOR
|3,52
|966.793.508
|% 11,04
|
|PETKM
|3,96
|655.706.336
|% -3,65
|
|ASELS
|23,82
|600.832.381
|% -2,62
|
|KRDMD
|2,81
|583.651.818
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,23
|417.950.539
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,52
|966.793.508
|% 11,04
|
|EKGYO
|1,63
|398.318.099
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,81
|583.651.818
|% -4,10
|
|ODAS
|2,10
|418.662.497
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7666
|7,8055
|% 0,49
|
|Frank
|6,1338
|6,1707
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5999
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,13
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,83
|53,83
|-0,62
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