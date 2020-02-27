RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|FMIZP
|50,00
|35.381.113
|% 8,41
|OYAYO
|3,14
|38.079.619
|% 6,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9214
|7,9611
|% 0,03
|Frank
|6,3271
|6,3652
|% 0,82
|Riyal
|1,6395
|1,6477
|% 0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,49
|Altın Gr.
|327
|327
|2,92
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|Tam
|2.156
|2.210
|19,96
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,66
|Çeyrek
|523
|534
|4,83
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|B. Petrol
|51,73
|51,73
|-1,08
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-1, 69 değişimle 113231 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-1, 62 değişimle 113303 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-1, 66 değişimle 113254 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-1, 69 değişimle 113222 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-1, 72 değişimle 113186 puandan