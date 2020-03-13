***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:03
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827863
BIST
13:0495.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.532,02
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:046,2668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0505
|Açılış
|: 6,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:047,0022
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0707
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:04318,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,46
|Açılış
|: 318,98
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.664.374
|% 10,00
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|RALYH
|8,00
|32
|% 8,84
|
|FMIZP
|38,12
|1.917.954
|% 7,99
|
|KUYAS
|1,04
|5.509.862
|% 7,22
|
|AKGRT
|5,07
|3.427.510
|% -15,22
|
|EGCEY
|0,36
|36.951
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|25,02
|528.861.461
|% 2,71
|
|THYAO
|8,84
|465.715.441
|% 4,25
|
|GARAN
|9,15
|271.774.328
|% 4,69
|
|YKBNK
|2,22
|183.435.494
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,05
|150.011.687
|% 2,50
|
|ODAS
|1,31
|129.821.498
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|84.225.291
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,22
|183.435.494
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,05
|150.011.687
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,18
|76.890.863
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8536
|7,8930
|% -0,72
|
|Frank
|6,5902
|6,6299
|% -1,09
|
|Riyal
|1,6617
|1,6700
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|8,07
|
|Altın Gr.
|318
|318
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|-9,56
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,63
|
|Çeyrek
|510
|522
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|1,84
|