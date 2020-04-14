***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 14:16
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837782
BIST
15:2098.061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.662,78
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:206,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:207,4538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0707
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4566
En Düşük
7,3720
15:20377,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,20
|Açılış
|: 377,19
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
377,19
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.076.373
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|13.090.687
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.913.254
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|29.365.716
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|112.061.035
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.358.412.877
|% 5,50
|
|ASELS
|26,06
|1.123.163.639
|% 4,49
|
|PGSUS
|61,10
|550.123.839
|% 9,11
|
|GARAN
|8,55
|458.748.275
|% 1,06
|
|GSRAY
|2,64
|428.346.979
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|428.346.979
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,10
|157.507.342
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,60
|80.592.171
|% 0,00
|
|THYAO
|10,75
|1.358.412.877
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,03
|210.574.662
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5042
|8,5469
|% 0,78
|
|Frank
|7,0345
|7,0769
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|9,98
|
|Altın Gr.
|376
|376
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.463
|18,80
|
|Tam
|2.471
|2.534
|19,40
|
|Yarım
|1.202
|1.233
|9,40
|
|Çeyrek
|603
|617
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,05
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-0,27
|
Seans Raporu
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15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1511 artarak (% 1.66 ) 92, 677
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