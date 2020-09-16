***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 16:35
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875294
BIST
17:531.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:537,5085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5085
En Düşük
7,4774
17:538,8922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:53473,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,67
|Açılış
|: 473,45
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KARTN
|738,40
|136.668.385
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.322.307
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.071.672
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.786.261
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.046.990
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.570.873
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|90.673.947
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|FENER
|31,06
|272.941.858
|% -8,75
|
|KRDMD
|3,19
|1.008.632.992
|% 2,57
|
|SASA
|17,02
|748.385.450
|% 4,61
|
|PETKM
|4,35
|674.535.734
|% -1,14
|
|SISE
|6,38
|515.857.659
|% 0,47
|
|AVOD
|4,04
|390.846.915
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,19
|1.008.632.992
|% 2,57
|
|IHLAS
|1,09
|245.447.490
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|674.535.734
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|237.760.352
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|186.082.901
|% 5,10
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5056
|7,5085
|% 0,25
|
|Euro
|8,8870
|8,8922
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7115
|9,7602
|% 0,87
|
|Frank
|8,2170
|8,2665
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 0,07
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|9,68
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|0,96
|
Seans Raporu
17:53
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17:59RYSAS
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17:58XU030
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
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Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem