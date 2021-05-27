***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 15:09
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938392
BIST
15:321.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,88
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:328,4532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:3210,3279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0122
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:32514,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,26
|Açılış
|: 514,46
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:32
|YAYLA
|3,19
|24.970.579
|% 10,00
|
|KAPLM
|22,32
|4.598.849
|% 9,95
|
|TUCLK
|10,72
|64.831.656
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.501.040
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.854.785
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,44
|49.106.586
|% -8,80
|
|DERHL
|6,02
|44.568.261
|% -8,51
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,29
|1.201.857.732
|% 1,84
|
|GARAN
|8,03
|755.798.957
|% -1,23
|
|CANTE
|8,17
|459.258.402
|% -1,80
|
|TUPRS
|98,00
|400.778.014
|% -1,21
|
|KOZAL
|123,80
|398.764.549
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,15
|351.661.750
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,87
|284.607.538
|% -1,58
|
|GARAN
|8,03
|755.798.957
|% -1,23
|
|THYAO
|13,29
|1.201.857.732
|% 1,84
|
|DOHOL
|2,97
|208.715.372
|% -0,67
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4517
|8,4532
|% -0,03
|
|Euro
|10,3223
|10,3279
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9393
|11,9992
|% 0,29
|
|Frank
|9,3567
|9,4130
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2464
|2,2576
|% -0,07
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,73
|
|Altın Gr.
|513
|514
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.380
|3.467
|-20,40
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-9,87
|
|Çeyrek
|819
|839
|-4,94
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-0,48
|
Seans Raporu
15:32
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15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 06 kaybederek (% -1.20 ) 1, 491
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15:46XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 10, 015.00 milyon TL de
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15:46FENER
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 703, 724 adet işlem
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15:45RYGYO
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 536, 080 adet işlem
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15:44VAKFN
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 599 adet işlem