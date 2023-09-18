***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 10:00
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195563
BIST
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13:057.901
En Düşük
|Değişim
|: -0,77%
|| -61,19
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
13:0527,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
13:0528,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0465
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
13:051.674,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.674,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|299.616.921
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.996.321
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|255.318.081
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|279.005.644
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.905.008
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.388.719
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|4.543.052
|% -9,97
|
|THYAO
|222,90
|3.523.622.322
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,25
|2.025.814.150
|% 5,87
|
|SISE
|53,25
|1.868.937.053
|% -2,38
|
|TUPRS
|140,80
|1.663.725.117
|% -0,49
|
|ISCTR
|21,84
|1.601.366.963
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,76
|592.478.908
|% -0,63
|
|PSGYO
|5,27
|554.191.787
|% 3,33
|
|EKGYO
|8,32
|805.359.797
|% -0,36
|
|ODAS
|11,99
|1.106.254.523
|% -2,36
|
|YKBNK
|16,26
|1.421.799.404
|% 1,18
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0144
|27,0202
|% 0,14
|
|Euro
|28,8433
|28,8496
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4082
|33,5757
|% 0,30
|
|Frank
|30,0503
|30,2313
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1809
|7,2169
|% 0,13
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|3,05
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,95
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|0,13
|
|B. Petrol
|94,26
|94,26
|0,33
|