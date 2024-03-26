***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 12:48
***RYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262449
BIST
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13:548.861
En Düşük
|Değişim
|: -1,87%
|| -168,86
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:5432,1980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0914
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:5434,9966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:542.274,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 31,08
|Açılış
|: 2.274,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.275,01
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:54
|AKENR
|11,66
|21.475.108
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|75.023.013
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.533.330
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.844.557
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.393.718
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,00
|16.133.599
|% -52,89
|
|PEKGY
|12,71
|629.372.312
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.429.038.690
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|45.850.513
|% -9,96
|
|THYAO
|283,00
|4.596.945.021
|% -0,96
|
|PETKM
|21,30
|4.429.038.690
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,37
|3.476.988.425
|% -7,25
|
|AKBNK
|44,52
|3.142.186.114
|% 0,99
|
|ISCTR
|11,37
|2.751.589.989
|% -0,35
|
|ZOREN
|5,37
|3.476.988.425
|% -7,25
|
|ISCTR
|11,37
|2.751.589.989
|% -0,35
|
|PETKM
|21,30
|4.429.038.690
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,64
|965.216.071
|% -0,82
|
|YKBNK
|26,98
|2.693.940.031
|% -0,52
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1912
|32,1980
|% 0,28
|
|Euro
|34,9886
|34,9966
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,8242
|41,0289
|% -0,44
|
|Frank
|35,8185
|35,9980
|% -0,71
|
|Riyal
|8,6029
|8,6460
|% -0,57
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,75
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|904,27
|905,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,58
|1.006,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,96
|85,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.198,44
|2.199,10
|% 0,66
|