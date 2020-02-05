***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.02.2020 09:12
***RYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RYGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Egemen Döven tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817095
BIST
10:27122.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 435,33
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
10:275,9873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0080
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9883
En Düşük
5,9768
10:276,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6108
En Düşük
6,6009
10:27300,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,52
|Açılış
|: 300,54
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|2.166.612
|% 14,99
|
|CELHA
|12,10
|3.954.617
|% 11,32
|
|TEKTU
|1,80
|150.177.169
|% 10,43
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|KERVN
|0,60
|612.204
|% 9,09
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|BEYAZ
|4,18
|365.834
|% -8,13
|
|SAMAT
|2,99
|441.013
|% -7,43
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|ISFIN
|4,59
|227.833.757
|% 3,61
|
|THYAO
|14,44
|168.587.803
|% 0,35
|
|TEKTU
|1,80
|150.177.169
|% 10,43
|
|PETKM
|4,24
|78.956.652
|% 0,00
|
|ASELS
|24,58
|68.796.964
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,80
|150.177.169
|% 10,43
|
|IHLAS
|0,92
|58.997.737
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,59
|227.833.757
|% 3,61
|
|IHLGM
|1,20
|31.152.780
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,74
|36.394.134
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7657
|7,8046
|% -0,05
|
|Frank
|6,1534
|6,1905
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5906
|1,5985
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.562
|6,17
|
|Altın Gr.
|300
|301
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|54,19
|54,19
|0,23
|
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